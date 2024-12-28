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Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başakşehir TEM Otoyolu'nda Zeynep Ö. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 01:11
Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Başakşehir'de Seyir Halindeyken Otomobil Alev Aldı

Bugün yaşanan olayda, Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan bir otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edirne istikametine doğru ilerleyen Zeynep Ö. idaresindeki 34 HYG 689 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkardı.

Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ancak yapılan müdahale sonrasında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yollar tekrar normale döndü.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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