Başakşehir'de Site Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Başakşehir'de bir site giriş katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlardan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:02
Başakşehir'de Site Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Başakşehir'de Site Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olayın Detayları

Başakşehir Mahallesi Mimar Kemalettin Bulvarı'nda bir sitedeki binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti ve yangına müdahale ederek söndürdü.

Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar oluştu.

Başakşehir'de sitede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Başakşehir'de sitede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Başakşehir'de sitede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları