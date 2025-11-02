Başakşehir'de Site Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Olayın Detayları

Başakşehir Mahallesi Mimar Kemalettin Bulvarı'nda bir sitedeki binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti ve yangına müdahale ederek söndürdü.

Yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar oluştu.

