Başakşehir'de Soba Kıvılcımı Hurdacı ve Lastikçide Yangın Çıkardı

Başakşehir'de hurdacıda sobadan çıktığı öne sürülen yangın, bitişikteki lastikçiye sıçradı; itfaiye söndürdü, yaralanan yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:36
Kıvılcım kısa sürede bitişik iş yerlerine sıçradı, ekipler müdahale etti

Başakşehir'de, saat 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir hurdacıda çıkan yangın, iddiaya göre iş yerinde çalışan bir kişinin yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle başladı.

Kısa sürede dükkanı saran alevler, bitişikte faaliyet gösteren lastikçiye de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmadı, ancak hurdacı ve lastikçide maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

