Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, Selahattin E. yönetimindeki 34 E 6912 plakalı su tankeri kontrolden çıkarak, tıp merkezinin bulunduğu 5 katlı binanın girişinde yer alan boş iş yerine çarptı.
Olay sonucunda sürücünün kaçması, bina içerisinde hasara yol açarken, kazanın olduğu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası tankerin vinçle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Bununla birlikte, tankerin kurtarılması esnasında yola boşaltılan su nedeniyle, tıp merkezine gelen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Olay sonrası yetkililer inceleme başlattı.