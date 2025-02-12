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Başakşehir'de Sürücü Karda Kayarak Araçtan Atlarken Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Başakşehir'de karla kaplı yokuştan inmeye çalışan sürücü, kaymaya başlayan aracından atlamak zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:18
Başakşehir'de Sürücü Karda Kayarak Araçtan Atlarken Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Başakşehir'de Karlı Yolda Heyecan Dolu Anlar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, gelecekte unutulmayacak bir olay meydana geldi. Dünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Özellikle karla kaplı yokuşlar, tehlikeli durumlar doğurdu.

Sürücünün Cesur Kararı

Karla kaplı yokuştan hızla inmeye çalışan bir sürücü, aracının kaymaya başladığını fark etti. Durdurmayı başaramayınca, aracın kapısını açarak yolun kenarına atlamayı tercih etti. Bu cesur hareket, çevredekilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Güvenlik Kameralarında Dehşet Verici Anlar

Sürücü, kaydığı yolda bir süre sürüklendikten sonra sonunda ayağa kalkmayı başardı. Ancak araç kaymaya devam etti. Bu anlar, evin yakınındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olay, Başakşehir'de kar yağışının hayatı zorlaştırdığı bir günde gerçekleşti ve sürücülerin karla kaplı yollara çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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