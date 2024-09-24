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Başakşehir'de Taksi Kavgası: Yolcu ve Şoför Arasında Gergin Anlar

Başakşehir'de bir taksi şoförü ile yolcu arasında yaşanan kavga cep telefonu ile kaydedildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:01
Başakşehir'de Taksi Kavgası: Yolcu ve Şoför Arasında Gergin Anlar

Başakşehir'de Gergin Anlar

Başakşehir'in Kayaşehir Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir taksi şoförü ve yolcusu arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma, kısa süre içerisinde fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

Kavga Anında Yaşananlar

Olay yerine gelen çevre sakinleri, yaşanan hakan olayları şaşkınlıkla izlerken, taksi şoförü ile yolcu arasındaki kargaşa hızla büyüdü. Araçtan inen iki taraf, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Polis Yardımına Çağrı

Kavga anında, taraflardan birinin "Polis çağırın, yardım edin!" şeklinde bağırarak çevredekilerden yardım istemesi dikkat çekti. Olay anında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

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