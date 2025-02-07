Başakşehir'de Yangın Faciası: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana gelen yangında 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan yaşamını yitirdi. Olay, 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, 05.00 sıralarında ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, dairede bulunan 6 kişiden 5’i kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için seferber oldu. Ancak, ne yazık ki küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangının Çıkış Anı ve Aile Bireylerinin Yaşadığı Panik

Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, AA muhabirine verdiği demeçte yangının çıkış anını anlatarak, "12-13 yaşlarındaki kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor." şeklinde konuştu. Ağabeyinin, evdeki diğer bireyleri uyandırıp dışarı çıktığını ancak Nazlıcan'ın içeride kaldığını fark ettiklerinde paniğe kapıldıklarını belirtti.

Yüksek, aile bireylerinin durumu görünce yangına müdahale etmek için geri dönme girişiminde bulunduğunu ancak alevlerin yükselmesi nedeniyle başarılı olamadıklarını ifade etti. Ayrıca, ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerini kuruması için sobanın önüne serdiğini dile getiren Yüksek, yangının elektrik kontağından ya da sobanın devrilip yerde bir şeyin alev alması sonucu meydana geldiği düşünüldüğünü vurguladı.