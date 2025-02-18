Başakşehir'de Yol Tartışması: Kadın Sürücünün Aracına Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Başakşehir'de yol verme tartışmasında bir kişi, kadının aracına zarar vererek yakalandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:48
Başakşehir'de Yol Tartışması: Kadın Sürücünün Aracına Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Olay Başakşehir'de Gerçekleşti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sürücünün kadın sürücünün aracına zarar vermesiyle sonuçlandı. Olay, cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Yolu'nda yaşanan olayın görüntülerini inceleyerek, kadın sürücünün aracına zarar veren kişinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli S.Z. yakalandı.

Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından “mala zarar verme”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Olay anına ait görüntülerde, S.Z.'nin kadının aracına yumruk ve tekme atarak zarar verdiği açıkça görünmekteydi.

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