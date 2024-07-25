Başakşehir'deki Bebeklere Hacamat Uygulamasına Soruşturma Açıldı

Başakşehir'de Bebeklere Hacamat Uygulamasına İlişkin Soruşturma
Başakşehir'de, bir sağlık muayenehanesinde bebeklere hacamat yapılmasıyla ilgili olarak sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından soruşturma açıldı.
Soruşturma Başsavcılık Tarafından Başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu muayenehanede bebeklere hacamat uygulandığı ve bunun çocukluk çağı aşılarının yerine geçebileceği iddialarının yayılması üzerine harekete geçti.
Delillere El Konuldu
Savcılık ekipleri, muayenehanede gerçekleştirdiği aramada bazı delillere el koyarak, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan bir şüpheli, adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanlığı da Soruşturma Açtı
Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın da idari bir soruşturma başlattığı bildirildi.