Başakşehir'deki Feci Kaza: 1'i Ağır 4 Yaralı

Başakşehir'de Otomobil-Cip Çarpışması

Hızla ilerleyen bir sürecin ardından, Başakşehir'de bir otomobil ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralananlar arasında bir hamile kadın da bulunuyor.

Kaza Detayları

İlk belirlemelere göre, İkitelli OSB 1. İkitelli Caddesi'nde, plakaları 34 GCU 269 olan cipe, 34 FAN 148 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü, 6 aylık hamile bir kadın ve 2 çocuk yaralandı.

Olay Yerinde Büyüyen Panik

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların girdiği paniğin ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan hamile kadını başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık çalışanları tarafından hastaneye taşındı. Özellikle hamile kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay sonrasında trafik akışı yavaşlamış ancak araçların kaldırılmasıyla normale dönmüştür.