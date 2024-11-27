Başakşehir'deki Yangında İki Bina Çatısı Zarar Gördü

Başakşehir'de Yangın Paniği: İki Bina Çatısında Hasar

Başakşehir, Altınşehir Mahallesi Günay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında üst katlarda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarıya çıkarak durumu izlemeye başladı.

Yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Yangının meydana gelmesiyle birlikte, çevredekilerin hemen itfaiye ekiplerine bildirimde bulunması sonucu yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, iki binanın çatısında ciddi hasar oluştu. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Başakşehir'de çıkan yangın 2 binanın çatısına zarar verdi.

Başakşehir'de çıkan yangın 2 binanın çatısına zarar verdi.