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Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 12 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddiaları nedeniyle düzenlenen operasyonda 12 zanlı tutuklama istemiyle adliyeye gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:20
Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 12 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne Yönelik Rüşvet Soruşturması

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Kentte düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, 2020 yılında gerçekleştirilen işlemlerle ilgiliydi.

Gözaltına Alınanlar ve Gelişmeler

Gözaltına alınan 17 zanlıdan 12'si, gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. Olayın ilgili olduğu dönemde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan tapu müdürleri K.Ü. ve R.K., müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T., tapu memurları B.K. ve S.A., 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi, ve 1 temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adliyede savcılık sorgusu için bekletildi.

Savcılığa çıkarılan zanlılardan 5'i serbest bırakılırken, tapu müdürleri dahil 12 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul merkezli olup İzmir, Bursa ve Şırnak'ı da kapsayan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tapu müdürlüğü arşivlerinden usulsüz belgeler temin ettiği ve emlakçıların yerel güvenlik ve temizlik personeli aracılığıyla tapu görevlilerine rüşvet gönderdiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, suç eylemleri sonucunda elde edilen haksız kazancın yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

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