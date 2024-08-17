Başakşehir Tapu Müdürlüğünde Rüşvet Operasyonu: 17 Gözaltı

Başakşehir Tapu Müdürlüğündeki Rüşvet İddiaları

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde yapılan usulsüz işlemlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2020 yılına dayanan rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddialarını kapsamaktadır. Operasyonda, Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli çeşitli yetkililer ve yardımcı personel de yer almakta.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında, tapu müdürleri K.Ü. ve R.K, tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T, tapu memurları B.K. ve S.A, 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik görevlisi bulunmaktadır. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri henüz tamamlanmamıştır.

Operasyon Detayları

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Şırnak’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tapu müdürlüğünden usulsüz evrak temin ettikleri ve emlakçıların parayı güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdıkları tespit edilmiştir.

Haksız Kazanç Miktarı

Gözaltına alınan şüphelilerin, suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiştir. Şüphelilerin, 19 Ağustos Pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi beklenmektedir.