Başarı Dolu Bir Gelecek: Bakan Kacır'dan Öğrencilere Tebrik Mesajı

Bakan Kacır, Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kazananlarını Kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilgisayar ile astronomi ve astrofizik olimpiyatlarında elde edilen derecelerle Türkiye’yi gururlandıran öğrencileri tebrik etti.

Başarılar Sosyal Medyada Paylaşıldı

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı kazanan gençlerin geleceğin bilim insanları olduğuna vurgu yaptı. "Geleceğin bilim insanı gençlerimiz, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıya doymuyor. Türkiye’nin geleceği emin ellerde," açıklamasında bulundu.

Önemli Olimpiyat Başarıları

Bakan Kacır, Moldova’da gerçekleşen 8. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda Yunus Emre Artal’ın altın, Mustafa Selim Özekinci’nin gümüş, Efe Güngör ve Teoman Ata Korkmaz’ın ise bronz madalya kazandığını açıkladı.

Aynı zamanda, Brezilya’da düzenlenen 17. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı’nda Deniz Han’ın gümüş, Mustafa Efe Üçer ve Muhammed Said Kocabaş’ın bronz madalya alarak, İsmail Efe Eltutan’ın mansiyon ödülü kazanmasını da belirtti.

Ayrıca, Mısır’da gerçekleştirilen 36. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Duru Özer’in altın madalya, Cengiz Eray Aslan ve Berke İnan Tol’un gümüş, Noyan Cantürk’ün bronz madalyanın sahibi olduğunu dile getiren Kacır, "Tüm öğrencilerimizi, desteklerini esirgemeyen kıymetli aileleri ile değerli öğretmen ve akademisyenleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerde," değerlendirmesini yaptı.