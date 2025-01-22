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Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor

CHP Grup Başkanvekili Başarır, denetim eksikliklerinin madenlerde ve otellerde can kaybına yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:40
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul'daki basın toplantısında, denetim ve ihmal nedeniyle insanların madenlerde, otellerde ve trafikte hayatlarını kaybettiğini vurgulayarak, "Bir tek sorumlu çıkmıyor" dedi.

Başarır, öncelikle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonuçlarıyla ilgili olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Otelin 2021 ve 2024'te denetlendiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Başarır, itfaiyecilerin suçlandığını ifade etti.

2012 yılında otelin ruhsat verilmesine ilişkin yönetmelik değişikliklerine de değinen Başarır, "İtfaiyenin rapor verme koşulunu ortadan kaldırdınız, sorumluluğu tamamen bakanlara verdiniz. Ben bunu söylemek istemiyorum ama ülkemizde denetim ve ihmal yüzünden madenlerde, otellerde, trafikte ölümler oluyor ve maalesef bir tek sorumlu çıkmıyor," dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifasını isteyen Başarır, Türkiye'deki evler, oteller ve inşaatların denetimden uzak olduğunu öne sürdü.

Başarır ayrıca, kendi partisinden bir belediye başkanının bu duruma karışması durumunda gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.

20 Ocak'ın Önemi

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma başlattığını belirten Başarır, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında farklı bir suçtan tutuklama talep edildiğini de duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da soruşturma kapsamında tutuklandığını belirten Başarır, bu durumun 20 Ocak'ı tarihi bir gün haline getirdiğini ifade etti.

Başarır, Türkiye'nin yargı eliyle esaret altına alınmaya çalışıldığını, siyasi partilere ve siyasetçilere darbe yapıldığını ileri sürdü. İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasından 50 dakika sonra soruşturmanın açıldığını belirten Başarır, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, açıklamaları dinlemeden talimat alarak soruşturma başlattı," dedi.

Başarır, tüm yurttaşlara seslenerek, "Korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Hep beraber bu güzel ülkeyi bu gaddarlardan ve hukuksuzlardan kurtaracağız," ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

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