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Başbakan Ahmed'den Erdoğan'a Teşekkür: Somali-Etiyopya Anlaşmazlığı Üzerine Önemli Açıklama

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümündeki destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:50
Başbakan Ahmed'den Erdoğan'a Teşekkür: Somali-Etiyopya Anlaşmazlığı Üzerine Önemli Açıklama

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Türkiye'ye Teşekkür

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümündeki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ahmed, Türkiye'nin bu süreçteki katkılarının değerli olduğunu vurguladı.

Önemli İş Birliği ve Destek

Başbakan Ahmed, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı desteğin anlaşmazlığın çözümüne büyük katkı sağladığını belirtti. Bu tür iş birliklerinin, bölgedeki barış ve istikrar için önem taşıdığını ifade etti.

Ahmed’in bu teşekkür açıklamaları, bölgesel sorunların çözümünde Türkiye’nin oynadığı rolü yeniden gündeme getiriyor. Türkiye, geçmişte de bu tür uluslararası meselelerde aktif bir diplomasi sergileyerek taraflar arasında köprü görevi üstlenmiştir.

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