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Başbakan Modi, Bangladeş'teki Gelişmelere İlişkin Umutlarını Paylaştı

Modi, Bangladeş'teki protestoların ardından durumu normalleştirme konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:52
Başbakan Modi, Bangladeş'teki Gelişmelere İlişkin Umutlarını Paylaştı

Hindistan Başbakanı Modi'den Bangladeş Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bangladeş'teki hükümet değişikliği ve ardından yaşanan protestolarla ilgili olarak durumu normalleştirme ümidini dile getirdi.

Bağımsızlık Günü Konuşması

Modi, Hindistan'ın 78. Bağımsızlık Günü etkinlikleri çerçevesinde halka yaptığı konuşmada, Bangladeş'teki olayların ülke ekonomisine ve yasalarına etkilerini değerlendirdi.

Bangladeş Ekonomisine Destek Vurgusu

Protestolar neticesinde yaşanan hükümet değişimi üzerine konuşan Modi, "Bangladeş'te durumun kısa sürede normale dönmesini umuyoruz," diyerek, bu ülkenin ekonomik gelişimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Medeni Kanun ve Ayrımcılık Üzerine Düşünceler

Uluslararası anlamda birlik ve barış vurgusu yapan Modi, Hindistan'da gündemde olan Tek Tip Medeni Kanun (UCC) uygulamasını desteklediğini belirtti. Bu uygulamanın, farklı inanç grupları arasında ayrımcılığa sebep olduğunu öne sürdü.

Kapsamlı Tartışma Çağrısı

Modi, "Bu konuda kapsamlı tartışmalar yapılmalı ve herkes kendi görüşünü ortaya koymalı," diyerek toplumsal diyalogun önemini vurguladı.

Gelişme Hedefi ve Yatırım Çekme Stratejileri

Hindistan'ın hızlı ekonomik büyüme hedefini hatırlatan Modi, ülkenin 2047'de bağımsızlığının 100. yılını kutlarken gelişmiş bir ülke olmayı planladığını söyledi. Hükümetin 5 yıllık süreçte iç büyümeyi desteklemek için çalışacağını belirtti.

Yatırımlara Açık Bir Ülke

Modi, Hindistan'ın uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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