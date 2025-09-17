Başbakan Nevvaf Selam'dan İsrail'in Doha Saldırısına Kınama: Katar'a Tam Destek

Başbakan Nevvaf Selam'dan İsrail'in Doha Saldırısına Kınama

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar ile aralarındaki kardeşlik bağlarını vurgulayarak İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını kınadı. Selam, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Katar Hayır Kurumu ofisinin açılış törenine katıldı.

Törene katılanlar

Törene, eski Lübnan Başbakanı Temmam Selam, çok sayıda bakan, Arap ve yabancı ülke temsilcileri, büyükelçiler, güvenlik kurumları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Selam'ın konuşması

Selam, yaptığı konuşmada: "Bugün, Lübnan ile kardeş devlet Katar arasındaki ilişkinin derinliğini teyit eden bir olaya tanık oluyoruz." dedi. Katar'ın Lübnan'a olan bağlılığının bir kez daha ortaya konduğunu belirten Selam, bu ilişkinin siyasi olmanın ötesinde insani ve kurumsal boyutlarda da güçlendiğini ifade etti.

Selam, yakın zamanda Katar'ı hedef alan "hain İsrail saldırganlığına" dikkati çekerek bunun yalnızca Katar'ı değil tüm Arap ülkelerini etkilediğini vurguladı. İsrail saldırılarının bölgedeki güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu belirten Selam, uzun süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın bu ihlali en güçlü şekilde kınadığını ve Katar’ın, liderlerinin ve halkının yanında olduğunu söyledi.

Başbakan Selam, Doha'da düzenlenen Arap-İslam Zirvesi'nin sonuçlarını övdü ve zirvenin "İsrail tehdidiyle mücadele için kolektif bir çerçeve oluşturduğunu ve Arap saflarını adil barış yaklaşımı etrafında birleştiren bir platform işlevi gördüğünü" kaydetti.

Katar Hayır Kurumu ve yeni ofis

Selam, Katar Hayır Kurumu'nun Lübnan'daki çalışmalarını övdü. Kurumun eğitim, sağlık, yardım ve yerinden edilmiş kişilere destek gibi çeşitli alanlarda kritik rol üstlendiğini belirten Selam, ofisin açılışını "idari bir adım olmanın ötesinde, Katar'ın Lübnan'a olan sürekli bağlılığının bir ifadesi" olarak niteledi.

Katar Hayır Kurumu Başkanı Hamed bin Nasır Al Sani ise açılışta yaptığı konuşmada kurumun dünya çapında 34 ülkede saha ofisi ağı ve 70'ten fazla ülkede uluslararası ortaklıkları bulunduğunu söyledi. Bin Nasır, Lübnan'daki faaliyetlerinin 1990'lardan bu yana kesintisiz sürdüğünü ve en savunmasız gruplara odaklandıklarını kaydetti.

Bin Nasır, Katar Hayır Kurumu'nun bugüne kadar Lübnan'da yürüttüğü projelerden 483 binden fazla kişinin faydalandığını, bu çalışmaların eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik güçlendirme gibi alanları kapsadığını aktardı. Yeni ofisin, Lübnan’ın ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumlu projeler için bir başlangıç noktası olacağını ekledi.

Ayrıca kuruluşun bir sonraki aşamada, Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinli mülteciler dahil olmak üzere 396 binden fazla kişiyi hedefleyen 70'ten fazla insani yardım ve kalkınma projesini hayata geçireceği bildirildi.