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Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Medya Sahiplerinin Karar Vermesine İzin Vermeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya sahiplerinin geleceği belirlemeyecek, kararı vatandaşların vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 02:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 02:02
Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Medya Sahiplerinin Karar Vermesine İzin Vermeyecek

Başbakan Scholz: Geleceği Sosyal Medya Belirlemeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin geleceği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında, sosyal medya platformları üzerinden yapılan açıklamaların belirleyici olmayacağını ifade etti. "Bundan sonra ne olacağını vatandaşlarımız belirleyecek. Bunu sosyal medya sahipleri karar vermeyecek" dedi.

Aşırı Sağcı Partilere Dikkat

Başbakan Scholz, konuşmasında isim vermeden Elon Musk'ı eleştirdi. Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında olumlu yorumlar yapmıştı. Scholz, "Bazen aşırı fikirlerin ürettiği ilgi yanıltıcı olabilir. Ancak Almanya'da kararları verenler, mantıklı ve düzgün insanlar olacaktır" diye belirtti.

Seçimlerin Önemi

Scholz, yaklaşan federal seçimler öncesinde halkı oy vermeye çağırarak, "Hepinizden ricam gidip oy vermenizdir. Özgür ve gizli seçimler, dünyada büyük bir başarı olarak kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.

Güvenlik Sorunlarına Değinildi

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarı saldırısını değerlendiren Scholz, internet ve sosyal medyada yayılmaya başlayan asılsız söylentilerin tehlikeli olduğunu belirtti. "Güvenlik yetkililerinin kusurları varsa araştırılacak. Ancak bu tür asılsız spekülasyonlar, toplumumuzu zayıflatıyor" dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Ukrayna Desteği

Scholz, Almanya'nın zor zamanlar yaşadığını ve ekonomik sıkıntıların arttığını kabul etti. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin, "Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağımıza ve soğukkanlılığımızı korumaya devam edeceğimize sizi temin ederim" şeklinde taahhütte bulundu.

Hatırlatmak gerekirse, Elon Musk daha önce AfD'yi övecek şekilde açıklamalar yapmış ve partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

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