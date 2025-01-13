Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi

Protesto Anı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bielefeld kentinde düzenlediği seçim kampanyası etkinliğinde dikkat çekici bir protestoya maruz kaldı. Filistin destekçisi bir kadın aktivist, konuşma sırasında ayağa kalkarak yüksek sesle, "Eliniz kanlı, Alman hükümeti Gazze'deki ölümlerin suç ortağıdır." şeklinde bağırdı.

Güvenlik Müdahalesi

Protesto esnasında güvenlik güçleri, aktivisti salondan çıkarmak için müdahale ederken, protestocu kadın "Özgür Filistin" sloganları atmaya devam etti. Bu durum, etkinliğin gidişatını etkileyen önemli bir an oldu.

Scholz’un Yanıtı

Başbakan Scholz, aktivistin eylemine yanıt vererek, "Bağırmak bir sorudur ama cevap değildir." ifadesini kullandı. Bu karşılaşma, halkın Filistin meselesine olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.