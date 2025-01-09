Başbakan Scholz, FDP Başkanı Lindner'e Yapılan Pastalı Saldırıyı Kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, FDP Genel Başkanı Lindner'e yapılan pastalı saldırıyı 'yakışıksız ve tehlikeli' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:19
Başbakan Scholz, FDP Başkanı Lindner'e Yapılan Pastalı Saldırıyı Kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner'e yapılan pastalı saldırıyı "yakışıksız ve tehlikeli" olarak değerlendirdi.

Ş Scholz, sosyal medya platformu Xten yaptığı paylaşımda, Lindner'e yöneltilen saldırıya sert bir tepki gösterdi. "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir," diyerek durumu kınadı.

Lindner'in saldırıya kendinden emin bir şekilde yanıt vermesinin ise önemli bir gelişme olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

FDP Genel Başkanı ve eski Maliye Bakanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald şehrinde yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış bir "pasta" ile saldırıya uğradı. Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim," diyerek espriyle durumu geçiştirdi.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacağı duyurulmuştu.

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