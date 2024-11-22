Başbakan Starmer ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Görüştü

Starmer ve Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Görüşmelerde Bulundu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya tarafında savaşa katılan Kuzey Koreli personel konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili savaşta yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Starmer ve Rutte, Ukrayna'nın kışa daha güçlü bir pozisyonda girmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar.

Görüşmede, Kuzey Koreli askerler konusunun Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliği açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Starmer, hükümetinin savunma alanındaki çalışmalarından bahsederken, milli gelirin yüzde 2,5’ini savunma alanına harcama taahhüdünü yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.