Başbakan Starmer, Zelenskiy ile Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşerek ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:55
Başbakan Starmer, Zelenskiy ile Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği tekrar vurguladı. Starmer, her zaman Ukrayna'nın yanında olacağı mesajını verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın yarın düzenlenecek olan Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile Londra'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, Starmer'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ve "ne kadar sürerse sürsün, ülkesinin her zaman Ukrayna'nın yanında olacağını" ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca, Başbakan Starmer’ın, Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirerek Ukrayna'nın gelecekteki egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanması konusundaki kararlılığını da kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, yarın Londra'da yapılacak liderler zirvesinde bu konuları daha da derinlemesine ele almak için Starmer ile görüşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

Zelenskiy'in İngiltere ziyareti kapsamında, Başbakan Starmer’ın yanı sıra Kral Charles ile de görüşeceği belirtildi. Bu görüşmenin, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Not: Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı
2
Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi
3
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Dilan ve Engin Polat'a Uyuşturucu Soruşturması: 4 Şüpheli Gözaltında
5
Gündem Özeti - 2 Mart 2025: Siyasi Etkinlikler, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
6
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı