Başbakan Starmer, Zelenskiy ile Ukrayna'ya Destek Mesajı Verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği tekrar vurguladı. Starmer, her zaman Ukrayna'nın yanında olacağı mesajını verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın yarın düzenlenecek olan Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile Londra'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, Starmer'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ve "ne kadar sürerse sürsün, ülkesinin her zaman Ukrayna'nın yanında olacağını" ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca, Başbakan Starmer’ın, Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirerek Ukrayna'nın gelecekteki egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı barışın sağlanması konusundaki kararlılığını da kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, yarın Londra'da yapılacak liderler zirvesinde bu konuları daha da derinlemesine ele almak için Starmer ile görüşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

Zelenskiy'in İngiltere ziyareti kapsamında, Başbakan Starmer’ın yanı sıra Kral Charles ile de görüşeceği belirtildi. Bu görüşmenin, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Not: Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvede yer alacak.