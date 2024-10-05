Basel'de Filistin'e Destek Eylemi Gerçekleştirildi

Basel'de Filistin İçin Eylem Düzenlendi

İsviçre'nin Basel şehrinde, İsrail'in yoğun bombardımanları altında bulunan Filistin halkına destek vermek amacıyla büyük bir eylem gerçekleşti. Eylem, şehir merkezindeki De-Wette-Park meydanında düzenlenirken, katılımcı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu bildirildi.

Yürüyüş ve Talepler

Eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyerek, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırıların hemen durdurulması gerektiğini vurguladılar. Göstericiler, yalnızca Gazze değil, aynı zamanda Lübnan'da da derhal bir ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.

Ekonomik Yaptırımlar ve İşbirliğinin Durdurulması

Bu eylemde, İsrail'e karşı ekonomik yaptırımların uygulanması ve İsviçre'nin İsrail ile olan bilimsel işbirliğinin sonlandırılması da talep edildi. Eylem, polis tarafından ağır güvenlik önlemleri altında yürütüldü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.