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Başepiskopos Aram Ateşyan'ın Diyarbakır Ziyareti

Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır'da huzur temalarıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:10
Başepiskopos Aram Ateşyan'ın Diyarbakır Ziyareti

Başepiskopos Ateşyan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Başepiskopos Aram Ateşyan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Memleketi Silvan'a gelen Ateşyan, öncelikle belediyeyi ziyaret etti.

Kaymakam ile Görüşme

Ardından Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a geldiğinde çocukluğunun geçtiği Silvan'ı görmenin önemine vurgu yaptı.

Tarihi Mekanlara Ziyaret

Başepiskopos, ziyaretleri kapsamında tarihi Malabadi Köprüsü ve Hasuni Mağaraları'nı gezdi. Ateşyan, 4 yaşına kadar Silvan'da yaşadığını ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a taşındığını dile getirdi. "Ruhen ve bedenen kendimi hep burada hissediyorum. Bu toprak beni çekiyor," diye ekledi.

Huzura Vurgu

Ateşyan, Türkiye'de huzurun hâkim olduğunu belirterek, "Huzurumuzu devletimize borçluyuz. Devletimiz gerekli tedbirleri almış." dedi ve dünya genelindeki huzursuzlukları örnek gösterdi.

Dua ve Temenniler

Her pazar dünya barışı için dua ettiklerini belirten Ateşyan, Türkiye'de de benzer temennilerin paylaşıldığını ifade etti. "Binlerce can yitirilirken buradaki huzurumuzu korumak için arabulucu güçlere ihtiyaç var," dedi ve Cumhurbaşkanı’nın barış sağlama çalışmalarına da teşekkür etti.

Umut Mesajı

"İnşallah dünya bir gün huzura kavuşur. Umarım insanlar birlikte yaşamayı öğrenir," diyerek sözlerini tamamladı.

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler...

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ateşyan, ziyaret kapsamında Silvan kaymakamlığına geldi.

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler...

Başepiskopos Aram Ateşyan, (solda 2)Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ateşyan, ziyaret kapsamında Silvan kaymakamlığına geldi.

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