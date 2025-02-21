Basın İlan Kurumu 33. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

Basın İlan Kurumu, 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu ve denetçiler seçildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:53
Basın İlan Kurumu 33. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

Basın İlan Kurumu'nda Yeni Dönem

Basın İlan Kurumu (BİK), 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. Hükümet Grubu'ndan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, Basın Grubu'ndan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubu'ndan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol yönetim kuruluna seçildi.

Genel Müdürden Açılış Konuşması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Cavit Erkılınç, Genel Kurulu Türk basınının kalbinin attığı yer olarak tanımladı. Erkılınç, "Kurumun paydaşı olan gazete ve internet haber sitelerinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması, daha nitelikli hale gelmelerinin en önemli hedeflerimizden biridir," dedi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Toplantının başkanlığı için Divan'a davet edilen en yaşlı üye Nazmi Bilgin, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Genel Kurulu açtı. Bilgin, Genel Kurul'u "vaha" ve "hazine odası" olarak tanımlarken, içindeki bilim insanlarının ve basın kuruluşu temsilcilerinin önemine dikkat çekti.

Yeni Yönetim ve Denetçi Seçim Sonuçları

Seçim sonucunda Denetçiler Kurulu da Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik'ten oluştu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Edibe Sözen, Başkan Vekilliğine ise İdris Kardaş seçildi.

Gelecek Projeler ve Hedefler

Toplantıda, Lozan Barış Antlaşması kapsamında Türkiye'de azınlık statüsündeki toplulukların çıkarığı gazetelere yapılacak yardımlara dair kıstaslar belirlendi. BİK'in tüm çalışmaları ile önümüzdeki dönemde Türk basınında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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