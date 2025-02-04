Basın İlan Kurumu'na Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Basın İlan Kurumu'na Yeni Atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik oldu.
Yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine şu isimler atandı:
- Ahmet Arslan
- Çağatay Özdemir
- Ebubekir Şahin
- Edibe Sözen
- Evren Başar
- Fecir Alptekin
- İdris Kardaş
- İsmail Çağlar
- Kübra Güran Yiğitbaşı
- Mehmet Karakaş
- Özgür Oral
- Saadet Oruç
- Yücel Bulut
- Zakir Avşar
Atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince gerçekleştirilmiştir.