Başiskele’de 5 Yeni Proje Hızla İlerliyor

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal ve kültürel projelerde çalışmalar eş zamanlı şekilde devam ediyor. Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde ilçeye kazandırılan projelerin amacı, vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirmek ve kültürel olanakları artırmak.

Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi

Toplam 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi projesinde kaba inşaatın sonuna gelindi. İçerisinde on binlerce kitabın yer alacağı kütüphane, nostaljik oyuncakların sergileneceği müze, etüt merkezi, atölyeler ve 100 kişilik söyleşi salonu bulunacak. Şu anda elektrik ve mekanik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bilim Merkezi ve Deneyim Atölyeleri

Yeşilyurt Mahallesi’nde 7 bin 500 metrekare alana projelendirilen Bilim Merkezi, İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyelerinde çatı panelleri ve duvar örme işlemleri tamamlandı. Projede 480 metrekarelik bilim ve teknoloji deneyim alanı, 125 metrekarelik İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi, planetaryum ve atölyeler yer alacak.

Motorcu Eğitim Pisti

Sepetlipınar Mahallesi’nde 37 bin metrekare alana kurulan Motorcu Eğitim Pistinde yönetim binası ve paddock alanı çalışmaları son aşamaya geldi. Proje, 800 metre uzunluğunda yarış pistine sahip olacak; ayrıca revir, yarış yönetim merkezi ve spiker odası gibi bölümler bulunacak.

Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu

Vezirçiftliği Mahallesi’nde inşasına başlanan kapalı spor salonunun çelik konstrüksiyon montajı tamamlandı. Toplam 1136 metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste basketbol ve voleybol gibi salon sporlarının yapılabileceği alanlar oluşturulacak.

Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası

Körfez Mahallesi’nde yapımı süren Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası projesinde temel betonları atıldı. Proje kapsamında 100 metrekarelik Gün Evi ile kadınların ürünlerini sergileyebileceği 120 metrekarelik Kadın El Emeği Mağazası hizmete sunulacak.

Projelerin tamamlanmasıyla Başiskele’nin sosyal donatı alanlarının güçlenmesi ve vatandaşların kültürel, sportif ve eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

