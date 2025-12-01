Başiskele'de itfaiye eri kendi maskesiyle vatandaşı kurtardı

Olayda bir kişi dumandan etkilenirken itfaiye müdahalesi can kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, bir sitedeki 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yeniköy Mahallesindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle öğrenildi.

Eve giren ekipler, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ev sakininin bulunduğunu tespit etti. Ekipten bir itfaiye eri, yüzündeki oksijen maskesini çıkarıp dumandan etkilenen vatandaşa takarak kişinin nefes almasını sağladı.

İtfaiye erinin desteğiyle pencere kenarına getirilen vatandaş, merdivenli araçla aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

