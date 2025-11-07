Başiskele'de Ücretsiz Bağlama Eğitimi Başladı

Başiskele'de ücretsiz bağlama eğitimi

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında ilçedeki her yaştan sakine yönelik ücretsiz müzik eğitimleri başlattı.

Kurs Detayları

Gençlik ve Spor Hizmetleri koordinesinde düzenlenen müzik okulları bünyesinde, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde bağlama eğitimleri veriliyor.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, katılımcılara temel nota bilgisi ve enstrüman çalma becerileri öğretiliyor. Derslerde kursiyerler, geleneksel Türk Halk Müziği repertuarı ile tanışma fırsatı da buluyor.

Katılımcı Profili

Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı eğitimlerin, katılımcıların hem yeni bir enstrüman öğrenmesine hem de sosyalleşmesine katkı sunduğu bildirildi.

