Başiskele'de yonga yüklü tır virajı alamayıp devrildi

Kocaeli — Ovacık Mahallesi, gece

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde virajı alamayan yonga yüklü tır devrildi. Kaza, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi D-130 Karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit yönünde meydana geldi.

S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Bariyerlerin üstüne devrilen araçtaki yongalar sola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü S.A.'nın yara almadığı öğrenilirken, saçılan malzemeler nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yolun temizlenmesi ve tırın vinç yardımı ile kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

