Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm

Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 santimetre, yükseklerde 50 santimetre

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van’ın Başkale ilçesinde kış etkisini gösterdi. Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Başkale'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ve yerel etkiler

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre'yi aşarken, yüksek kesimlerde bu rakam 50 santimetre'ye ulaştı. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıklar yaşanıyor.

Vatandaşın görüşü

Kıyasettin Bakışkan konuyla ilgili, "Karı seviyoruz. Kar ne kadar yağarsa güzel oluyor. Yollar iyidir. Kar yağdı, bir saat içinde ekipler yolları hemen açtı. Kuraklık için iyidir kar. Bu yıl ot iyi olacak" dedi.

Karla mücadele çalışmaları

Karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarını açık tutmak için yoğun mesai yapıyor. Başkale Belediyesi ise ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

