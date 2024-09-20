Başkalede Sağanak Yağış Sel Felaketi Getirdi

Baskale'de Sel Tehlikesi

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak, aniden bastırarak bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı.

Ömerdağı Mahallesi'nde Oluşan Hasar

Sağanak yağışın etkisiyle, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde su baskınları oluştu. 2020 yılında yaşanan depremin ardından bölgeye yerleştirilen boş konteynerler, sel sularıyla sürüklendi.

Görüntüler ve Zarar

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının bazı evlere dolduğu, tarım arazileri ve biçilen otların zarar gördüğü görüldü.

Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Mahallede paniğe yol açan sel sonrası belediye ekipleri, su ve çamur tahliyesi için hemen harekete geçti. Bölgedeki hasarın boyutları ve tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yetkililerden gereken yardımları bekliyor.