Başkalede Sağanak Yağış Sel Felaketi Getirdi

Baskale'de Sel Tehlikesi
Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak, aniden bastırarak bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı.
Ömerdağı Mahallesi'nde Oluşan Hasar
Sağanak yağışın etkisiyle, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde su baskınları oluştu. 2020 yılında yaşanan depremin ardından bölgeye yerleştirilen boş konteynerler, sel sularıyla sürüklendi.
Görüntüler ve Zarar
Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının bazı evlere dolduğu, tarım arazileri ve biçilen otların zarar gördüğü görüldü.
Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı
Mahallede paniğe yol açan sel sonrası belediye ekipleri, su ve çamur tahliyesi için hemen harekete geçti. Bölgedeki hasarın boyutları ve tahliye çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yetkililerden gereken yardımları bekliyor.