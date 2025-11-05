Başkan Ahmet Metin Genç Yomra'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Yomra Sancak Mahallesi'nde yerinde inceleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince ilçenin Sancak Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Genç'e, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aydoğan İskender ve mahalle muhtarları eşlik etti.

"Hep beraber Yomra’ya hizmet ediyoruz" diyen Genç, "25 yıldır siyasetin aktif olarak içerisindeyim. Yomra’mızı 25 bin nüfustan 50 bin nüfusa ulaşan, merkezin içinde, il yatırımları alan bir ilçe hüviyetinde görmekten mutluluk duyuyorum. Güzel ilçemiz bir taraftan Ortahisar ile bağlantısı olması bir taraftan il yatırımları alması nedeniyle çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Genç, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Yomra’mızda da hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şu anda da önemli bir caddemizde üst yapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hep söyledik; Yomra’mıza ne yapsak yakışıyor, ne yapsak azdır. İlçe belediyemize destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetler günün sonunda Yomra’mıza kazandırılıyor. Hep beraber el ele verip güzel bir hizmeti daha vatandaşlarımıza sunacağız".

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise Başkan Genç'e teşekkür ederek, "Yomra Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi yolu ayrımı yapmaksızın gösterdiğiniz hassasiyet ve hizmet için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, YOMRA İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.