Başkan Ahmet Metin Genç Yomra'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Başkan Ahmet Metin Genç, Yomra Sancak Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını yerinde inceledi; altyapı ve üst yapı yatırımları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:11
Başkan Ahmet Metin Genç Yomra'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Başkan Ahmet Metin Genç Yomra'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Yomra Sancak Mahallesi'nde yerinde inceleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince ilçenin Sancak Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Genç'e, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aydoğan İskender ve mahalle muhtarları eşlik etti.

"Hep beraber Yomra’ya hizmet ediyoruz" diyen Genç, "25 yıldır siyasetin aktif olarak içerisindeyim. Yomra’mızı 25 bin nüfustan 50 bin nüfusa ulaşan, merkezin içinde, il yatırımları alan bir ilçe hüviyetinde görmekten mutluluk duyuyorum. Güzel ilçemiz bir taraftan Ortahisar ile bağlantısı olması bir taraftan il yatırımları alması nedeniyle çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Genç, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Yomra’mızda da hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları noktasında yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şu anda da önemli bir caddemizde üst yapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hep söyledik; Yomra’mıza ne yapsak yakışıyor, ne yapsak azdır. İlçe belediyemize destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetler günün sonunda Yomra’mıza kazandırılıyor. Hep beraber el ele verip güzel bir hizmeti daha vatandaşlarımıza sunacağız".

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise Başkan Genç'e teşekkür ederek, "Yomra Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi yolu ayrımı yapmaksızın gösterdiğiniz hassasiyet ve hizmet için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, YOMRA İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, YOMRA İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, YOMRA İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI...

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
2
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
3
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
4
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
5
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
6
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti
7
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi