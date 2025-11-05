Başkan Altınışık: Eti Krom Atıklarını Dere Yataklarına Döküyor

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, Eti Krom A.Ş.'nin krom atıklarını dere yataklarına dökerek İnci Çayı'nı kirlettiğini ve bölgede 50'den fazla kaçak çalışma olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:21
Elazığ'da maden faaliyetleri çevreyi vurduğu iddiası

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom A.Ş.'nin krom atıklarını dere yataklarına döktüğünü öne sürdü. Başkan Altınışık, atıkların yağmur sularıyla aşağıya taşındığını ve İnci Çayı'nın durumunun kötüleştiğini belirtti.

Altınışık, "Yağmur sularıyla beraber yukarıdan aşağıya doğru 5 buçuk 6 kilometre mesafedeki İnci Çayı şuanda berbat bir şekildedir. Çocukluğumuz burada geçtiği için biz burada balık tutuyorduk şuanda balık da fazla yok" dedi.

Konuyla ilgili geçmişte yaşanan gelişmelere de değinen Altınışık, 2 Temmuz 2024'te işçilerin greviyle gündeme gelen Eti Krom A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın işçilere yönelik tepki çeken tutumuna dikkat çekti. Başkan, şirketin bölgede 50 noktanın üzerinde kaçak çalışma yürüttüğü iddiasını daha önce dile getirdiğini hatırlattı.

Altınışık, çevre kirliliğini yetkililere bildirdiğini belirterek, "Dere kirlendiğinden dolayı durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile DSİ’ye bildirdim" ifadesini kullandı. Ayrıca, şirketin çalışma alanlarında hiçbir temizlik yapmadığını ve bölgenin taşını, toprağını ve geçimini kullandığını vurguladı.

Başkan, iddialarını şu sözlerle sürdürdü: "Şirket kromu alıyor, içindeki pasaları dere yataklarının köşelerine döküyorlar. Yağmur sularıyla beraber yukarıdan aşağıya doğru 5 buçuk 6 kilometre mesafedeki İnci Çayı deremiz şuanda berbat bir şekildedir." Altınışık, gece veya farklı zamanlarda alınan su numunelerinde kirlilik tespit edildiğini ve bu numunelerin mevcut olduğunu belirtti.

Altınışık ayrıca, "2011 yılında da belediye tarafından numune alınmıştı. Dere yatağına gelen pislikler berbat. Atıkları bırakıyorlar. Bununla ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Bölgedeki tarlalar, köylüler ve vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekti ve Alacakaya'nın bu alanının artık köy değil mücavir alan olduğunu belirtti.

Başkan, mesire alanı olarak kullanılan bölgenin temizlenmesi halinde tekrar balık ve doğa turizmi açısından cazibe kazanacağını söyleyerek, "Doğamıza zarar vermeden çalışırlarsa iyi olur" çağrısında bulundu.

