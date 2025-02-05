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Başkan Altun'dan Şehit Binbaşı Yetişen için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Binbaşı Yetişen için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:28
Başkan Altun'dan Şehit Binbaşı Yetişen için Taziye Mesajı

Başkan Altun'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri ekledi: "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun."

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi

Başkan Altun, mesajında ayrıca, "Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam edecektir" şeklindeki vurgusuyla ülkenin kararlılığını ifade etti.

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