Başkan Arce, 'kendi kendine darbe' iddialarını sert bir dille yalanladı!

Luis Arce, La Paz'daki Devlet Başkanlığı konutu Casa Grande Pueblo'da düzenlediği basın toplantısında, eski ordu komutanı Jose Zuniga'nın iddialarına ve bazı medya kuruluşlarının "kendi kendine darbe planladı" haberlerine cevap verdi.



Zuniga'nın Darbe Girişimi ve Suçlamaları

Zuniga'nın başını çektiği darbe girişimine dikkat çeken Arce, "Bu nasıl bir kendi kendine darbe planlaması olabilir? Zuniga kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadesini kullandı. Arce, Zuniga'nın darbe girişiminin kendi talimatıyla olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"Çirkin" Suçlamalar

Arce, Zuniga'nın kendisine yönelttiği suçlamaları son derece "çirkin" olarak nitelendirdi. Zuniga, Arce'yi, popülerlik kazanmak için darbe planladığını öne sürmekle suçluyordu. Arce, bu suçlamalar karşısında şunları söyledi: "Ben halkın kanıyla popülerlik kazanacak bir siyasetçi değilim."

Evo Morales ile Görüşme

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales ile darbe girişiminden önce telefonla konuştuğunu belirten Arce, Morales'i yaklaşan tehlikeye karşı uyardığını ifade etti. Arce, "Evet, onunla farklılıklarımız olabilir, ancak önlemini alması için kendisiyle iletişime geçtim. Darbenin yaklaşmakta olduğunu gördük ve Evo yoldaşla telefonda kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Bana geldikleri gibi (darbeci askerleri kastederek) ona da gideceklerdi." dedi.

Olağan Dışı Hareketlilik

Arce, darbe girişimi öncesinde silahlı kuvvetlerde olağan dışı hareketlenmeler gözlemlediklerini ve bu durumun yaklaşan tehlikeyi işaret ettiğini belirtti. "Silahlı kuvvetlerde bir süredir normal olmayan faaliyetler vardı ve bu durum, bizi olacakları tahmin etmeye itti," şeklinde konuştu.

Gazetecilere konuşan Zuniga, gözaltına alınmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, masum olduğunu ve Arce ile geçtiğimiz pazar günü bir araya geldiklerini söyledi. Zuniga, "Devlet Başkanı, bana durumun çok kötü olduğunu ve ülkenin son derece kritik bir süreçten geçtiğinden bahsetti. 'Popülaritemin yeniden yükselmesi için bir şeyler yapmalıyız.' dedi." iddiasında bulundu.

Olaylar Nasıl Olmuştu?

Luis Arce, 26 Haziran'da ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini ve hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığını belirterek ordudan demokrasiye saygı göstermelerini istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın La Paz'daki hükümet sarayına doğru ilerlemeye çalıştığı görüldü. Askerler, vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.