Başkan Arıkan, Söke Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanlarını Ağırladı

Kurumlar arası iş birliği vurgulandı

Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz ve Söke İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arıkan, "Kentimiz için görev yapan tüm kurumlarımızla uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

