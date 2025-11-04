Başkan Arıkan, Söke Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanlarını Ağırladı

Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular, Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan’ı makamında ziyaret etti; iş birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:57
Başkan Arıkan, Söke Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanlarını Ağırladı

Başkan Arıkan, Söke Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanlarını Ağırladı

Kurumlar arası iş birliği vurgulandı

Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz ve Söke İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arıkan, "Kentimiz için görev yapan tüm kurumlarımızla uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KOMUTANLARDAN BAŞKAN ARIKAN'A ZİYARET

KOMUTANLARDAN BAŞKAN ARIKAN'A ZİYARET

BAŞKAN KOMUTANLARI AĞIRLADI

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı