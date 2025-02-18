Başkan Böcek: Antalya'ya Yeni Teleferik Kazandıracağız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik projesinin yeniden hayata geçirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:41
Başkan Böcek: Antalya'ya Yeni Teleferik Kazandıracağız

Teleferik Projesi Yeniden Gündemde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği "Basın Sohbetleri" etkinliğine katıldı. Burada konuşan Böcek, geçen yıl Konyaaltı ilçesine bağlı teleferik kazasından sonra sökülen teleferik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız," dedi.

Ulaşım Sorunları Üzerine Değerlendirmeler

Böcek, kentte 2019'dan bu yana yaşanan 210 bin 104 nüfus artışına dikkat çekerek, trafik sorununa da değindi. Kentte 501 bin yeni aracın trafiğe girdiğini belirtirken, Antalya'da 148 akıllı kavşağın kurulduğunu ve 2040 yılına kadar ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Elektronik Denetleme Sistemleri De Geliyor

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hakkında gelen bir soru üzerine Böcek, sistemin 13 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve Mayıs ayında uygulamaya alınacağını açıkladı.

Teleferik Kazası ve Güvenlik Önlemleri

Böcek, 12 Nisan 2024'te meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasını hatırlatarak, "Hepimiz çok üzüldük. Manavgat yangınları sonrası tüm önlemlerimizi artırdık. Kazadan sonra teleferik söküldü. Antalya'da o teleferik yeniden olacak," dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Süreci

Böcek, CHP'nin cumhurbaşkanı aday belirleme sürecine de değinerek, partinin aldığı karara saygı duyduğunu belirtti. "Sayın Yavaş, bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Ancak son güne kadar her şey mümkün," sözleriyle adaylık durumuna dikkat çekti.

AGC Başkanı İdris Taş ise etkinlik aracılığıyla kentin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ve tüm ilçelerde yerel değerleri öne çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

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