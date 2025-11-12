Başkan Boltaç: Tarsus İçin Her An Görevdeyiz — Yoğun Yağışta Hızlı Müdahale

Başkan Boltaç: "Tarsus için her an görevdeyiz"

Mersin’de etkili olan yoğun yağışın ardından alarma geçen Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gece boyunca süren çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Özellikle Altaylılar ve Bağlar mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada ekipler teyakkuzda kaldı.

Belediye, gelen ihbarları değerlendirdi ve ekipleri hızla sahaya sevk etti. İhbarlar, Alo 153 TİM hattı üzerinden alınarak kısa sürede ilgili bölgelere yönlendirildi. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürdü ve muhtemel yeni olumsuzlukların önlenmesine yönelik tedbirler uygulandı.

Saha çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek hasar ve aksaklıkların büyümesini engelledi.

"Tarsus için her an görevdeyiz"

"Gelen her ihbara hızlıca müdahale ediyor ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yaşanılan bu olumsuz durumla ilgili tüm ekiplerimizin sahada, vatandaşımızın yanında olduğunu belirtmek isterim. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Tarsus için her an görevdeyiz" diye konuştu. — Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç

