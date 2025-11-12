Başkan Boltaç: Tarsus İçin Her An Görevdeyiz — Yoğun Yağışta Hızlı Müdahale

Tarsus Belediyesi, Mersin’deki yoğun yağış sonrası ekiplerini seferber ederek Altaylılar ve Bağlar başta olmak üzere ilçe genelinde sabaha kadar müdahale etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:19
Başkan Boltaç: Tarsus İçin Her An Görevdeyiz — Yoğun Yağışta Hızlı Müdahale

Başkan Boltaç: "Tarsus için her an görevdeyiz"

Mersin’de etkili olan yoğun yağışın ardından alarma geçen Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gece boyunca süren çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Özellikle Altaylılar ve Bağlar mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada ekipler teyakkuzda kaldı.

Belediye, gelen ihbarları değerlendirdi ve ekipleri hızla sahaya sevk etti. İhbarlar, Alo 153 TİM hattı üzerinden alınarak kısa sürede ilgili bölgelere yönlendirildi. Çalışmalar sabaha kadar aralıksız sürdü ve muhtemel yeni olumsuzlukların önlenmesine yönelik tedbirler uygulandı.

Saha çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek hasar ve aksaklıkların büyümesini engelledi.

"Tarsus için her an görevdeyiz"

"Gelen her ihbara hızlıca müdahale ediyor ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yaşanılan bu olumsuz durumla ilgili tüm ekiplerimizin sahada, vatandaşımızın yanında olduğunu belirtmek isterim. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Tarsus için her an görevdeyiz" diye konuştu. — Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç

MERSİN’DE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN ALARMA GEÇEN TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SABAHA...

MERSİN’DE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN ALARMA GEÇEN TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SABAHA KADAR SÜREN ÇALIŞMALARLA VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMASINI ÖNLEDİ.

MERSİN’DE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN ALARMA GEÇEN TARSUS BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE SABAHA...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı