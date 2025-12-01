Başkan Büyükkılıç’tan 15 bin 847 Engelliye Su Faturasında yüzde 50 İndirim

Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025'te engellilere su faturasında yüzde 50 indirim uygulamasını sürdürdü; bugüne kadar 15 bin 847 kişi bu destekten yararlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:57
Kayseri’de sosyal belediyecilik örneği: Gönül belediyeciliğiyle destek sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı itibarıyla engelli vatandaşlara yönelik su faturası indirim uygulamasını sürdürdüğünü açıkladı. Bugüne kadar toplam 15 bin 847 engelli vatandaş, su faturalarında yüzde 50 indirim desteğinden faydalandı.

Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirilen projelerle son yıllarda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Uygulama, 6 yılı aşkın sürede on binlerce kişiye ulaşırken, 2025 yılında indirimden yararlanan engelli sayısının 936 olduğunu vurguladı.

Su faturası indiriminden, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar yararlanıyor. Bu uygulamanın amacı, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmektir.

Başkan Büyükkılıç, “Özel kardeşlerim” diyerek engelli bireylerin yanında olduklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Özel kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük ödülümüzdür.”

Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamaları, yalnızca engelli vatandaşlara değil, tüm Kayserililer için sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor. Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde, Kayseri’de engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçirilmeye devam edecek.

