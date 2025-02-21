Başkan Çetinkaya, Karla Mücadele Çalışmalarına Katıldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, karla mücadele için Belenköy Mahallesi'nde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:53
Başkan Çetinkaya, Karla Mücadele Çalışmalarına Katıldı

Başkan Çetinkaya, Karla Mücadelede Aktif Rol Aldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, karla mücadele çalışmaları kapsamında Belenköy Mahallesi'nde kar tuzlama aracını kullandı. Çetinkaya, bu süreçte 25 araç ve 100 personelle Karabük halkına hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Yollar Güvenli Hale Getiriliyor

Başkan Çetinkaya, yolları güvenli hale getirmek için mesai arkadaşlarıyla birlikte cansiperane bir mücadele verdiklerini belirterek, "Tek arzumuz, Cenabıallah'ın bizlere verdiği kar nimeti vatandaşımız için külfete dönüşmesin. Tuzlamalar ve küreme uygulamaları şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Şu an Belenköy bölgesindeyiz. İnşallah bu bereketten kazasız belasız istifade ederiz. Trafiğe çıkmamayı öneriyorum." şeklinde konuştu.

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