Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Eski ve Yeni Sanayi Bölgesi Etap Etap Yenileniyor

Kocasinan Belediyesi, Eski ve Yeni Sanayi bölgelerinde altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp etap etap hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:18
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Eski ve Yeni Sanayi Bölgesi Etap Etap Yenileniyor

Kocasinan Belediyesi, Eski ve Yeni Sanayi bölgesinde vatandaş ve esnafın yoğun kullandığı ana arterlerde altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Çalışmalar adım adım sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Eski ve Yeni Sanayi bölgesindeki yenileme çalışmalarının adım adım devam ettiğine dikkat çekildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin kapsamını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

"Eski ve Yeni Sanayi bölgesinde sadece yol yenileme ve asfalt çalışması yapmıyoruz. Her bölgede olduğu gibi burasını da altyapısıyla birlikte yeniliyoruz. Malumunuz, burası uzunca süredir şehrimize hizmet veren bölgelerdir. Esnafı mağdur etmeden, minimum seviyede ve itinayla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hassas bir şekilde kaldırım, yol, altyapı ve asfalt çalışması yapıyoruz. Bizimle birlikte sağ olsun altyapı kuruluşları bu özeni gösterip çalışmalarını yürütüyorlar. Etaplar şeklinde Eski ve Yeni Sanayi bölgemizi yenilemeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan yollarımızın, bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler; yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını temenni ediyorum. Böylelikle esnaf ve vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar, iş yerlerinin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor. Şehre hizmet veren bölgelerimizde hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Esnafımızı ve şehrimizi mutlu edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü, etaplar halinde bölgenin tamamen yenileneceğini ve çalışmaların esnafı mağdur etmeden itinayla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Esnaf ve vatandaş ne diyor?

Vatandaşlar ve esnaf yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Esnaf dostu belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz. Burada 50 yıldır yapılan altyapı ve asfalt çalışması mevcuttu. Pis su ile yağmur suyu aynı hattan gidiyordu. Şimdi bununla birlikte pis su ile yağmur suyu ayırt ediliyor ve ayrı hatlar oluşturuluyor. İnşallah bundan dolayı iş yerlerimize artık fazla yağışta su basmayacak. Başkanımızdan Allah razı olsun. Otoban gibi yollar yaptı."

Tamamlanan altyapı ve asfalt çalışmaları, esnafın mağduriyetini azaltmayı, ulaşımı kolaylaştırmayı ve bölgenin çehresini iyileştirmeyi hedefliyor.

