Başkan Geçit ÖZSAN Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Prof. Dr. İlhan Geçit, ÖZSAN Sanayi Sitesi’ndeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve çözüm odaklı projelerin planlanacağı sözü verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:22
Yeşilyurt Belediyesi üretim ve istihdamı güçlendirmeye devam ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçe genelindeki esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Geçit, ÖZSAN Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezerek işletme sahipleri ve ustalarla bir araya geldi.

Ziyarette Başkan Geçit, esnafların taleplerini ve önerilerini not aldı; sanayinin gelişimine yönelik yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, üretimden istihdama kadar geniş bir alanda sanayi esnafının şehrin ekonomik kalkınmasında önemli bir yük taşıdığı vurgulandı.

Esnafın öne çıkan talepleri arasında altyapı, bakım-onarım, iş alanlarının geliştirilmesi, güvenlik ve çevre düzenlemesi yer aldı. Başkan Geçit, bu konuların planlama aşamasına dahil edileceğini ve çözüme kavuşturulacağını belirtti.

"ÖZSAN Sanayi Sitemiz, Yeşilyurt’un hem üretim hem ticari hayatına değer katıyor. Burada emek veren, alın teriyle geçimini sağlayan her ustamız bizim için kıymetlidir. Esnaflarımızın deprem felaketinin ardından iş yerlerini açarak üretime devam etme iradesi, hem şehrine hem de ekonomimize sahip çıkma kararlılığının en güçlü göstergesidir. Bu dayanışma ruhu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkmasında en önemli katkılardan birini oluşturmuştur. Sanayimizin ihtiyaçlarını yine esnafımızla istişare ederek belirliyor, çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Üreten, çalışan, emek veren tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız" ifadeleriyle Başkan Geçit, esnafa destek taahhüdünü yeniledi.

Ziyaretin ardından ÖZSAN Sanayi Sitesi ustaları ve iş yeri sahipleri, sorunların yerinde dinlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, çözüm odaklı yaklaşımı için Başkan Geçit’e teşekkür ettiler.

