Başkan Geçit: "Sanat toplumun ruhudur" — Ayla Aydemir ile 'Şiir ve Müzik' Yeşilyurt'ta

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve şair-yazar Ayla Aydemir’in konuk olduğu "Şiir ve Müzik" programı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda gerçekleşti. Şiir ile müziğin iç içe geçtiği etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinlikte kimler vardı?

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Sevgi Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın eşi Neşe Geçit, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayla Aydemir’in duygu yüklü şiirleri müzik eşliğinde seslendirildi; dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı ve okunan eserleri beğeniyle takip etti. Katılımcılar programın tekrarlanması yönünde taleplerini iletti.

Başkan Geçit'in mesajı

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, deprem sonrası şehirde sosyal ve kültürel birlikteliğin önemine dikkat çekti. Geçit, "Bir şehrin yeniden ayağa kalkması sadece binaların yapılmasıyla değil; kalplerin birleşmesiyle mümkündür. Sanat, toplumun ruhudur ve bizi birbirimize bağlayan güçlü bir değerdir. Yeşilyurt’ta kültür ve sanat faaliyetlerini artırarak toplumsal birlikteliği güçlendiriyoruz" diye konuştu.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ŞAİR-YAZAR AYLA AYDEMİR’İN KONUK OLDUĞU "ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ" PROGRAMI, MALATYA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FAHRİ KAYAHAN SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞİİR VE MÜZİĞİN BİR ARAYA GELDİĞİ DİNLETİ, SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.