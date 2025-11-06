Başkan Geçit: 'Sanat toplumun ruhudur' — Ayla Aydemir ile Şiir ve Müzik, Yeşilyurt

Yeşilyurt Kent Konseyi'nin 'Şiir ve Müzik' programında Ayla Aydemir şiirleri müzikle buluşturdu; Başkan Geçit kültürün toplumdaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:47
Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve şair-yazar Ayla Aydemir’in konuk olduğu "Şiir ve Müzik" programı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda gerçekleşti. Şiir ile müziğin iç içe geçtiği etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinlikte kimler vardı?

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Sevgi Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nın eşi Neşe Geçit, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayla Aydemir’in duygu yüklü şiirleri müzik eşliğinde seslendirildi; dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı ve okunan eserleri beğeniyle takip etti. Katılımcılar programın tekrarlanması yönünde taleplerini iletti.

Başkan Geçit'in mesajı

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, deprem sonrası şehirde sosyal ve kültürel birlikteliğin önemine dikkat çekti. Geçit, "Bir şehrin yeniden ayağa kalkması sadece binaların yapılmasıyla değil; kalplerin birleşmesiyle mümkündür. Sanat, toplumun ruhudur ve bizi birbirimize bağlayan güçlü bir değerdir. Yeşilyurt’ta kültür ve sanat faaliyetlerini artırarak toplumsal birlikteliği güçlendiriyoruz" diye konuştu.

