Başkan Kepenek'ten Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne Anlamlı Ziyaret

Honaz Belediyesi Ümmügülsüm & Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde samimi buluşma

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde bulunan Honaz Belediyesi Ümmügülsüm & Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek merkezdeki vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Kepenek, ziyaretinde merkezde sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bugüne kadar 118 yaş almış vatandaşa hizmet etmenin sevinciyle ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

"Merkezimizdeki kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Büyüklerimizin huzuru ve mutluluğu için özveriyle görev yapan personelimize teşekkür ediyor, tüm misafirlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz" dedi.

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, HONAZ BELEDİYESİ ÜMMÜGÜLSÜM & YUSUF KAYA YAŞLI REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK, SAMİMİ SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ.