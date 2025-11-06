Başkan Kepenek'ten Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne Anlamlı Ziyaret

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Ümmügülsüm & Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek 118 yaşındaki vatandaşlara verilen hizmetleri yerinde inceledi ve personele teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:56
Honaz Belediyesi Ümmügülsüm & Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde samimi buluşma

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde bulunan Honaz Belediyesi Ümmügülsüm & Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek merkezdeki vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Kepenek, ziyaretinde merkezde sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bugüne kadar 118 yaş almış vatandaşa hizmet etmenin sevinciyle ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

"Merkezimizdeki kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet ettik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Büyüklerimizin huzuru ve mutluluğu için özveriyle görev yapan personelimize teşekkür ediyor, tüm misafirlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz" dedi.

