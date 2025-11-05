Başkan Kocagöz’den Birlik ve Beraberlik Çağrısı — Kepez Meclisi Kasım Kararları

Başkan Mesut Kocagöz’den birlik ve beraberlik çağrısı

Kepez Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Mesut Kocagöz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; gündemde 25 yazılı, 1 önerge olmak üzere toplam 26 gündem maddesi yer aldı.

Başkan Kocagöz’ün mesajı ve anmalar

Gündem başlamadan önce söz alan Başkan Kocagöz, Cumhuriyet’in 102. yılını Kepez’de coşkuyla kutladıklarını belirtti: "Cumhuriyetimizin 102. yılını Kepez Belediyemize yakışır şekilde kutladık. Konserlerle, sergilerle, forumlarla, yürüyüşlerle artık Kepez’imizde resmi bayramlar dolu dolu kutlanıyor."

Kocagöz ayrıca Bülent Ecevit, Ziya Gökalp ve Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı ve Kıbrıs konusuna değinerek, "Hepimizin gurur kaynağıdır" dedi. 10 Kasım Atatürk’ü anma programına ilişkin olarak da, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, 10 Kasım’da Kepez Belediyesi olarak çok iyi bir şekilde anacağız. 9 Kasım’da Sunay Akın ile Kepez Forum’da bir söyleşimiz olacak. 10 Kasım’da Ata’mızı her yıl olduğu gibi saygıyla anacağız" ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü için de konuşan Başkan Kocagöz, "Öğretmenlerimizin günü şimdiden kutlu olsun. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı emanet ettiğimiz o öğretmenler bizim baş tacımız" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Mecliste birlik çağrısını yineleyen Kocagöz, sözlerini şu şekilde özetledi: "Bizim için esas olan bayrağımız, Atatürk’ümüz. Sen ben yok, biz varız. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hepimiz vatanımızı ve bayrağımızı seviyoruz".

Meclis kararları: Araç alımı ve park isimlendirmeleri

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantıda, belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve özellikle park yapımları ile yeşil alanların sulama çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet damperli kamyon, 1 adet su arazözü ve 1 adet 4x4 kepçe alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alınabilmesine dair teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca mecliste, belediyeye gelen önerge kapsamında belediyeye dozer alımı da oy birliğiyle kabul edildi.

Park isimleri Kepez’de yaşatılacak

Düdenbaşı Mahallesi’nde 2303-2319 Sokaklar kesişimindeki parka, 1995 yılında Tunceli Hozat bölgesinde şehit olan Piyade Çavuş Akif Ağaoğlu’nun adı verildi: Şehit Piyade Çavuş Akif Ağaoğlu Parkı.

İsim Tespit Komisyonu’na sevk edilen diğer park isimlendirmeleri şunlar:

Şehit Ömer Halisdemir Park — Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak üzerinde bulunan park.

Mehmet Akif Ersoy Parkı — Ahatlı Mahallesi 3183 Sokak üzerinde bulunan park.

Şehit Jandarma Er Ali Çakır Parkı — Altınova Sinan Mahallesi Kurtlar Sokak üzerinde bulunan park.

Şehit Aybüke Öğretmen Parkı — Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak üzerinde bulunan park.

Aşık Veysel Parkı — Altınova Sinan Mahallesi Ahmet Sokak üzerinde bulunan park.

Semt Evi ve Aile Sağlığı Merkezi

Kepez sınırları içindeki Habibler Mahallesi’ne hayırsever işbirliğiyle Semt Evi yapılabilmesi için Başkan Mesut Kocagöz’e oy birliğiyle yetkiAile Sağlığı Merkezi yapılması ve 25 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı süreci

Başkan Kocagöz’ün konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi; Ekim ayı meclis kararlarının oylanmasının ardından Kasım ayı gündem maddeleri görüşüldü ve alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

