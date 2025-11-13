Başkan Kotan: 'Kadınları Üretime Teşvik Eden Belediye'

Başkan Kotan: 'Kadınları üretime teşvik eden belediyeyiz'

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye fuaye alanında düzenlenen ‘Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, farklı tekniklerle hazırlanmış dokulu rölyef çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Sergi, fuaye alanında ziyaretçilerini 14 Kasım Cuma gününe kadar ağırlamaya devam edecek.

Kotan: "Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız"

Günün anlamına dair konuşan Başkan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz. Bugün Hasret hanımın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler öncüsünüz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden kadınlarsınız. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrar Hasret hanıma bu yolda başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi ve sanatçı Hasret Ayne Ünlü, konuşmasında kadının üretkenliğine ve özgürlüğüne verdiği değeri vurgulayarak, bu anlayışla toplumun dönüşümüne öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti ve konuşmasının sonunda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a destekleri için teşekkür etti.

