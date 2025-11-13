Başkan Kotan: 'Kadınları Üretime Teşvik Eden Belediye'

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi' açılışında kadınları üretime ve kendini ifade etmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:24
Başkan Kotan: 'Kadınları Üretime Teşvik Eden Belediye'

Başkan Kotan: 'Kadınları üretime teşvik eden belediyeyiz'

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye fuaye alanında düzenlenen ‘Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, farklı tekniklerle hazırlanmış dokulu rölyef çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Sergi, fuaye alanında ziyaretçilerini 14 Kasım Cuma gününe kadar ağırlamaya devam edecek.

Kotan: "Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız"

Günün anlamına dair konuşan Başkan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz. Bugün Hasret hanımın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler öncüsünüz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden kadınlarsınız. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrar Hasret hanıma bu yolda başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi ve sanatçı Hasret Ayne Ünlü, konuşmasında kadının üretkenliğine ve özgürlüğüne verdiği değeri vurgulayarak, bu anlayışla toplumun dönüşümüne öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti ve konuşmasının sonunda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a destekleri için teşekkür etti.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI CEM KOTAN, BELEDİYE FUAYE ALANINDA ‘SONBAHAR VE DOLUNAY DOKULU RÖLYEF...

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI CEM KOTAN, BELEDİYE FUAYE ALANINDA ‘SONBAHAR VE DOLUNAY DOKULU RÖLYEF RESİM SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI CEM KOTAN, BELEDİYE FUAYE ALANINDA ‘SONBAHAR VE DOLUNAY DOKULU RÖLYEF...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?