Başkan Kumral: Babadağ'da Okullara Desteğimiz Sürüyor

Babadağ Belediyesi, Başkan Murat Kumral öncülüğünde ilçe okullarının ihtiyaçlarına gece gündüz destek veriyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:07
Belediye, ilçe okullarının ihtiyaçlarını gece gündüz karşılıyor

Denizli’nin Babadağ ilçesinde Babadağ Belediyesi, ilçede bulunan okulların ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor ve desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları gece gündüz devam ettirdiklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Babadağ’ımızda hemşehrilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor, en uygun çözümleri en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okullarımıza desteğimizi sürdürüyoruz"

Belediye yetkilileri, ilçe genelinde eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

