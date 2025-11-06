Başkan Oktay Yılmaz Mudanya Üniversitesi'nde Gençlerle Buluştu

'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğinde deneyimler ve projeler paylaşıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğine konuk oldu. Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Saim Kılavuz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programı Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih sundu. Başkan Yılmaz, hem iş hayatı ve siyaset serüvenine dair tecrübelerini aktardı hem de gençlerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz konuşmasında iş ve siyasetin birbirini tamamladığını vurgulayarak, 'İş hayatında edindiğim tecrübeler, siyasette de çok işime yaradı. Çünkü ben hayatı bir bütün olarak görüyorum. Bir yerde edindiğimiz tecrübeler daha sonra çok başka yerlerde de işimize yarayabiliyor' dedi. Belediye başkanlığına aday olurken şehri bir tasavvurla yönetme anlayışını benimsediğini aktardı ve şehir yönetiminde örnek aldığı tarihi şahsiyetleri sıraladı.

Şehir yönetiminde ortak akla verdiği önemi vurgulayan Yılmaz, 'Birlik beraberlik işin besmelesi' anlayışıyla paydaşlarla sürekli istişare içinde olduklarını; eleştirileri iyileştirme fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Mahalle bazlı karar alma süreçlerine örnek vererek park, spor alanı ve kamusal projelerde halkın görüşüne göre uygulama yaptıklarını anlattı.

Yıldırım'daki dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, göreve sosyal ve kültürel dönüşüm projeleriyle başladıklarını belirtti. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni şehre kazandırdıklarını, buranın 24 saat açık olduğunu ve gençlere ücretsiz çay ile çorba ikramı yapıldığını söyledi. Kütüphanenin bugün 85 bin üyesi olduğunu ve şu anda 5 adet kütüphanelerinin bulunduğunu aktardı.

Bir kenti dönüştürmenin sadece binaları yenilemekle olmayacağını vurgulayan Yılmaz, sosyal ve kültürel değişimi eş zamanlı inşa ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi ile başlattıkları 'Düşünce Okulu', kentin fikir ve kültür hayatını besleyen projeler arasında yer alıyor. Yıldırım Kafe'ler, spor tesisleri, kültürel etkinlikler ve kütüphaneler bu dönüşümün parçaları olarak tanımlandı.

Yılmaz ayrıca, 'Biz iyilik yapmakla mükellefiz' diyerek bireysel dönüşümün toplumsal iyiliğin temelini oluşturduğunu ve her insanın bir amacı olması gerektiğini ifade etti.

Program sonunda Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Saim Kılavuz ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Mollasalih, Başkan Yılmaz'a katılımı için teşekkür belgesi takdim etti.

